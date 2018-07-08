مودريتش أول لاعب كرواتي يمرر أكثر من 100 تمريرة في مباراة بكأس العالم

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

واصل قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش تألقه في كأس العالم وقاد منتخب بلاده إلى الصعود إلى الدور نصف النهائي لثاني مرة في تاريخ كرواتيا في مباراة شدت ارقام رائعة للاعب أو المنتخب الكرواتي قبل الوصول ومقابلة الانجليز في الدور نصف النهائي، وحصل لاعب كرواتيا لوكا مودرتيش، على لقب أفضل لاعب في المباراة نتيجة مستوى فني متميز قدمه اللاعب.

وأظهرت الاحصائيات عن قائد منتخب كرواتيا لوكا مودرتيش أنه قام بتمرير أكثر من 100 تمريرة صحيحة في المباراة ليكون بذلك هو أول لاعب كرواتي يمرر هذا العدد من التمريرات في مباراة واحدة، كما أشارت الاحصائيات التاريخية أن منتخب كرواتيا هو ثاني منتخب يربح بركلات الترجيح مرتين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد الأرجنتين في 1990،

كما أن كرواتيا أصبحت خامس منتخب يصل إلى نصف نهائي كأس العالم أكثر من مرة منذ 1998، بعد ألمانيا أربعة بطولات، البرازيل وفرنسا وهولندا في ثلاث بطولات وكرواتيا مرتين، وسجل منتخب كرواتيا هدفين رأسيين ضد روسيا، أكثر مما سجل في مبارياته الـ 20 السابقة في كأس العالم

وقال مودريتش في تصريحات لموقع الفيفا الرسمي: “مباراة درامية أخرى عشناها اليوم، لم نلعب بطريقتنا المعتادة خلال الشوط الأول ولم نسيطر على المباراة كما كنا نريد، إلا أننا عدنا في الشوط الثاني وكنا أفضل فوق الميدان، وللأسف لم نتمكن من الحفاظ على التقدم، لكننا في الأخير أظهرنا قوة شخصيتنا وتأهلنا لنصف النهائي، كنا نعلم أن فريقنا أفضل، لكن مثل هذه المباريات لا يمكن التحكم فيها، وتأهلنا بفضل ركلات الترجيح."

وعن مواجهة نصف النهائي أمام إنجلترا، قال: "سنستمتع بتلك المباراة، لدينا وقت كافٍ للاسترجاع وتحضير المباراة بأفضل طريقة."