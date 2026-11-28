القاهرة - وام

تختتم العاصمة المصرية القاهرة غداً الأحد منافسات النسخة 33 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، باستضافة المحطة التاسعة عشرة والأخيرة على مضمار نادي الجزيرة الرياضي، بمشاركة 53 خيلاً تتنافس في سبعة أشواط، وذلك في ختام جولة عالمية امتدت عبر أربع قارات تحت شعار «من الإمارات للعالم».

وتقام سلسلة السباقات بدعم القيادة الرشيدة، في إطار الاهتمام بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية الأصيلة، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على اقتناء الخيل العربي الأصيل وتربيته، وتعزيز حضوره في أبرز المضامير الدولية.

وتحظى المحطة المصرية بمكانة مهمة ضمن أجندة الكأس، باعتبارها إحدى المحطات العربية الرئيسة في السلسلة، لما تمثله من دعم لسباقات الخيل العربي، وتشجيع الملاك والمربين على الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة وتطوير مستوياتها، إلى جانب دورها في تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية الكتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

ويتصدر برنامج المهرجان الشوط الخامس والرئيس على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بمشاركة ثمانية خيول، هي: «فهد الأمين» لرياض جلال أبو حسين، و«الموجي»لإسطبلات الأهرام، و«بريق الأمل»و«مبروكة سعفان»لإسطبلات سعفان، و«كنعان أخناتون»لورثة إسطبلات بدراوي، و«أمبابي بندر»لإسطبلات محمود بندر، و«دايما عامر»و«راوي»لأحمد عزت جاب الله، وسط توقعات بمنافسة قوية لحسم لقب المحطة الختامية.

ويفتتح المهرجان بالشوط الأول على كأس المسعود لمسافة 1400 متر بمشاركة ثمانية خيول، يليه الشوط الثاني على كأس الظفرة لمسافة 1400 متر بمشاركة 10 خيول، ثم الشوط الثالث على كأس مجلس أبوظبي الرياضي لمسافة 1400 متر بمشاركة ثمانية خيول، فيما يقام الشوط الرابع على كأس العين لمسافة 1300 متر بمشاركة ثمانية خيول.

ويتواصل برنامج السباقات بإقامة الشوط السادس على كأس أبوظبي لمسافة 1300 متر بمشاركة ستة خيول، قبل أن يختتم المهرجان بالشوط السابع على كأس دائرة الثقافة والسياحة لمسافة 1400 متر بمشاركة خمسة خيول.

وتنطلق منافسات المهرجان عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات على مضمار نادي الجزيرة الرياضي بالقاهرة.

وتكتسب محطة القاهرة أهمية خاصة لكونها مسك ختام النسخة الثالثة والثلاثين، التي تضمنت 19 سباقاً في 18 دولة عبر أربع قارات، وشهدت منافسات في عدد من أبرز المضامير العربية والأوروبية والأمريكية، بما يعكس المكانة العالمية التي رسختها الكأس ودورها في دعم صناعة سباقات الخيل العربي وإعلاء شأنه على الساحة الدولية.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، أهمية المحطة المصرية في ختام منافسات النسخة الثالثة والثلاثين، مشيراً إلى الاعتزاز بإقامة المحطة الختامية في جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد مسيرة حافلة بالنجاحات في مختلف المضامير العالمية، والتطلع إلى منافسة قوية تجمع نخبة الخيول العربية الأصيلة بما يعكس مكانة السباق وأهميته لدى الملاك والمربين.

وثمّن جهود القائمين على تنظيم المحطة المصرية، وما يقدمونه من تعاون لإنجاح الحدث، مؤكداً أن مشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة تمثل إضافة مهمة للمنافسات، وتبرز مكانة مصر العريقة في تربية الخيل العربي، معرباً عن أمله في أن تقدم المحطة الختامية مستوى تنافسياً يواكب النجاحات التي حققتها الكأس خلال نسختها الثالثة والثلاثين.