محمد أبوإسماعيل - دبي

أعرب مدافع شباب الأهلي، الدولي البلجيكي ووت فايس، عن خيبة أمله الكبيرة عقب الخسارة أمام القادسية السعودي بنتيجة 1-5، في دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن الفريق لم يظهر بمستواه المعهود، وأن الخسارة بهذه النتيجة الكبيرة على ملعبه وأمام جماهيره أمر غير مقبول، مشدداً على ضرورة استعادة التوازن سريعاً، وتجاوز آثار الهزيمة، خصوصاً في ظل ارتباط الفريق بمواجهة مهمة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال فايس لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة سيئة للغاية بالنسبة لنا، إذ نجح الفريق المنافس في معاقبتنا كلما أتيحت له الفرصة، وتمتع بفاعلية كبيرة أمام المرمى، في الوقت الذي لم نقدم فيه المستوى المطلوب، ويمكن القول إننا لم نكن في يومنا على الإطلاق، وعلينا أن نظهر ردة فعل سريعة للغاية»، وأوضح المدافع البلجيكي أن افتقاد التركيز في بعض فترات المباراة كان من أبرز الأسباب التي أسهمت في الخسارة الكبيرة، خصوصاً أن الفريق السعودي نجح في استغلال الأخطاء التي ارتكبها لاعبو شباب الأهلي، وترجمها إلى أهداف، مشيراً إلى أن الفريق مطالب الآن بالتركيز على الاستحقاقات المقبلة، وعدم الاستسلام لتأثيرات النتيجة القاسية.

وأضاف: «لم نقدم الأداء المطلوب، ونجح المنافس في معاقبتنا في كل لحظة افتقدنا فيها التركيز، لكننا أثبتنا في مناسبات سابقة أننا قادرون على المنافسة أمام أفضل الفرق، ولذلك فإن الوقت الحالي يتطلب منا التحرك سريعاً، وإظهار ردة فعل قوية في المباراة المقبلة خلال مواجهة العين في السوبر».

وأكد فايس أن لاعبي شباب الأهلي يشعرون بخيبة أمل كبيرة، خصوصاً أن الخسارة جاءت على ملعب الفريق وأمام جماهيره، وقال: «من غير المقبول أن نخسر بهذه الطريقة على ملعبنا، نحن محبطون للغاية بسبب ما حدث، لكن لدينا مباراة مهمة في نهاية الأسبوع، وعلينا أن نستعيد مستوانا، وأن نخوضها بهدف تحقيق الفوز».

وعن حالة الغضب التي سيطرت على جماهير شباب الأهلي عقب الخسارة الآسيوية، أكد المدافع البلجيكي أنه يتفهم تماماً مشاعر الجماهير واستياءها من الأداء والنتيجة، لافتاً إلى أن اللاعبين يشعرون بخيبة الأمل ذاتها، وأن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في استعادة التوازن والعودة إلى طريق الانتصارات.

واختتم فايس حديثه، قائلاً: «أتفهم تماماً خيبة أمل الجماهير، لأننا نشعر بالأمر نفسه، وندرك أن ما قدمناه لم يكن جيداً بما يكفي، وعلينا الآن أن نظهر ردة فعل سريعة، وأن نكون قادرين على تحقيق الفوز في نهاية الأسبوع».