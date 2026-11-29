الشارقة - وام

اختتمت مساء أول من أمس، منافسات اليوم الأول من مهرجان الشارقة كلباء الثامن للجواد العربي، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وجمعية الإمارات للخيول العربية بالقسم (ج).

وشهد تألق «أي دي حياة» لمالكها فيصل عبدالله محمد شعبان الشحي محققة المركز الأول وأعلى نقاط اليوم بـ92.20 نقطة، تلتها «سلامة الشحيمات» لمالكها ماجد مبارك ماجد محمد المنصوري بـ91.40 نقطة، ثم «كاتيا أم ون» لمالكها غدير سعيد خليفة محمد خليفة بـ91.10 نقطة، وشهد منافسات اليوم الأول الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، ورئيس المجموعة الإقليمية السابعة مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق سلطان اليحيائي، إلى جانب عدد من ملاك ومربي الخيول العربية.

وفي القسم (أ) تصدرت «أي إل آر غلا» لمالكها يوسف الرشيد برصيد 91.00 نقطة، تلتها «أي إل آر درة» لمالكها محمد الرشيد بـ90.80 نقطة، وحلت ثالثة «ليالي الزبير» للشيخة نور خالد عبدالله محمد آل ثاني بـ90.60 نقطة. وفي القسم (ب) أحرزت «ريماس الزبير» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني المركز الأول بـ91.80 نقطة، وجاءت «فام هوجاء» لمالكها فديريكو جوسي ثانية بـ91.50 نقطة، فيما حلت «نقوة الهواجر» لمالكها غانم الهاجري ثالثة بـ91.10 نقطة. وفي القسم (ج) تصدرت «نعمة أم ون» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني بـ90.70 نقطة، تلتها «لمى الفراس» لفراس مشعل بـ90.20 نقطة، ثم «أي دي وداد» لعدنان الشحي بالرصيد ذاته. وفي القسم (أ) حققت «جوانا الريماس» لمربط الريماس للخيول العربية المركز الأول بـ92.00 نقطة، تلتها «حسيبة الزبير» للشيخة نور خالد عبدالله محمد آل ثاني بـ91.90 نقطة، وجاءت «أ ل أ وديمة» لمحمد العبدولي ثالثة بـ91.10 نقطة. وفي القسم (ب) تصدرت «أي دي هند» لسلماء آل علي بـ91.70 نقطة، وحلت في المركز الثاني «إ.س. حسنة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي ثانية بـ91.10 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «أثيل الباهية» لمحمد الأحبابي ثالثة بـ90.60 نقطة.