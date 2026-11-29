أكد قائد وحارس مرمى العين، خالد عيسى، أن التتويج بكأس السوبر منح فريقه فرصة لتعويض خسارتيه السابقتين أمام شباب الأهلي في الدوري وكأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الفوز باللقب في بداية الموسم يحمل قيمة معنوية كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تجاوز فرحة التتويج سريعاً والتركيز على الاستحقاق المقبل.

وقال خالد عيسى، عقب التتويج: «خسرنا مباراتين أمام فريق يعد منافساً لنا خلال السنوات العشر الأخيرة، لكن استطعنا تعويضهما بهذه البطولة المحترمة والكبيرة، وهذا عالم كرة القدم، مثلما تتقبل الفوز عليك أن تتقبل الخسارة، والأخطاء جزء من اللعبة، وإلا لما كانت فيها إثارة».

وأشاد حارس العين بالمستوى الذي ظهرت به المباراة، معتبراً أن الفريقين قدما للجماهير مواجهة تليق بكرة الإمارات، وقال: «أبارك لإخواني اللاعبين، وهاردلك للاعبي شباب الأهلي، وأعتقد أننا أوصلنا رسالة إلى أبعد مدى ممكن بأن كرة الإمارات فيها تطور كبير، وأنها بخير».

وأعرب خالد عيسى عن أمله في مواصلة فريقه الانتصارات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن العين تنتظره مباراة مهمة أمام الجزيرة على الملعب نفسه، وقال: «سنستمتع بالفرحة اليوم، لكن علينا تجاوزها اعتباراً من الغد والاستعداد للمباراة المقبلة، واتمنى أن يكون اللاعبون قادرين على التعامل مع هذا الاستحقاق».