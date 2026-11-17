أعرب مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبو الأبيض خلال مباراتيه الوديتين أمام هندوراس وسورية، مشيداً بشكل خاص بأداء العناصر الشابة التي حصلت على فرصة المشاركة وإثبات قدراتها، وفي مقدمتها محمد جمعة المنصوري وكوامي كوايدو ويوسف المرزوقي.

وأكد زلاتكو أن الجهاز الفني يخطط لخوض مباريات ودية أمام عدد من المنتخبات الأوروبية القوية خلال المرحلة المقبلة، بهدف رفع مستوى جاهزية المنتخب وتعزيز قدراته الفنية، مشيراً إلى أن الأبيض سيخوض معسكراً إعدادياً جديداً في يناير المقبل، يتضمن مواصلة العمل على تطوير أداء اللاعبين وتجربة خيارات جديدة.

وقال زلاتكو، في تصريحات صحافية عقب مباراة المنتخب أمام سورية، التي انتهت بفوز الأبيض 4-2، تعليقاً على خوض مباراتين وديتين أمام هندوراس وسورية: «بشكل عام، أنا سعيد جداً بالطريقة التي لعب بها المنتخب أمام سورية، خصوصاً أننا أجرينا بعض التغييرات على التشكيلة ومنحنا الفرصة لعدد من اللاعبين، ونجحنا في تسجيل أربعة أهداف».

وأضاف: «أشكر اللاعبين على الفترة التي قضيناها معاً في المعسكر، فقد كانت فترة جيدة شهدت عملاً جاداً ومجهوداً كبيراً من الجميع. اللاعبون قدموا كل ما لديهم داخل الملعب، وكنت قد طلبت منهم قبل المباراتين تطبيق ما تدربوا عليه، وبالفعل نجحوا في تنفيذ المطلوب وتقديم أداء جيد، كما أثبت عدد من اللاعبين قدراتهم مع المنتخب».

وتابع: «أنا سعيد بشكل خاص باللاعبين الشباب الذين شاركوا مع المنتخب، مثل محمد جمعة المنصوري وكوامي كوايدو ويوسف المرزوقي، وأعتقد أن حصول هذه العناصر على فرصة المشاركة يمثل أمراً مهماً في إطار بناء المنتخب وتجهيزه للمرحلة المقبلة».

وشدد مدرب الأبيض على أن المنتخب لا يزال في بداية مشواره، وأن الجهاز الفني يعمل على ترسيخ أسلوب يعتمد على الضغط العالي والأداء الهجومي القوي، مؤكداً أن استقبال أهداف خلال المباريات لا يمثل مصدر قلق من الناحية الهجومية، في ظل قدرة الفريق على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف.

وأشار زلاتكو إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير أداء المنتخب، من خلال المعسكرات والمباريات الودية، لافتاً إلى وجود خطط لخوض مواجهات أمام منتخبات أوروبية قوية، بما يمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة ورفع مستوى استعدادهم للاستحقاقات المقبلة.

وفي ختام حديثه، أبدى زلاتكو شيئاً من خيبة الأمل إزاء الحضور الجماهيري في مباراة سورية، موجهاً دعوة إلى الجماهير الإماراتية لمواصلة دعم المنتخب والوقوف خلفه خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية المساندة الجماهيرية في مشوار الأبيض.