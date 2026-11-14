الزريف يوثّق 1160 مثلاً إماراتياً بـ«انضباط يومي» على مدار سنوات

بين العاشرة مساءً ومنتصف الليل، يخصص الإماراتي محمد حسن الزريف ساعتين يومياً لاستعادة ما اختزنته ذاكرته من أمثال وأقوال وقصائد ومفردات شعبية، وتدوينها والبحث في معانيها. عادة رافقته على امتداد سنوات، إلى جانب مسؤوليات العمل والرياضة، وأثمرت مسودة كتاب تضم أكثر من 1160 مثلاً إماراتياً، يأمل أن ترى النور، لتصل حِكمة الأجداد وتجاربهم إلى الأبناء والأحفاد.

وفي الـ66 من عمره، يواصل الزريف، الذي نشأ في أم القيوين ويقيم حالياً في الشارقة، مشروعاً بدأ شغفه به منذ الطفولة، حين كانت مجالس كبار السن نافذته إلى عالم تختصر فيه الكلمات القليلة تجارب طويلة، ويحمل فيه المثل نصيحة أو عتاباً أو درساً تتناقله الأجيال وتحفظه الذاكرة. ولا يقتصر مشروع الزريف - الذي يُعد موسوعة جامعة للأمثال تمشي على قدمين - على جمع الأمثال، بل يمتد إلى توثيق نحو 1770 كلمة ومسمّى شعبياً، مع شرح معانيها، تشمل أسماء المهن والأمراض والطيور والصقور وغيرها من تفاصيل الحياة القديمة.

شغف الطفولة

بدأت علاقة الزريف بالأمثال من حب الاستماع إليها وحفظها وترديدها في حياته اليومية، إذ أتاحت له مجالسة كبار السن فرصة التعرف إلى مخزونهم من الحكمة والتجارب، وملاحظة كيفية توظيف المثل في المواقف المختلفة، وما يحمله من معانٍ تتجاوز كلماته المباشرة. ومع مرور السنوات، اتسعت حصيلته من الأقوال والأشعار، وأصبح يستحضرها في المجالس ويتبادل القصائد مع الحاضرين، مع ميل خاص إلى القصائد القصيرة التي يسهل الاستماع إليها وحفظها وتداولها.

ويعود اهتمامه بجمع الأمثال إلى سبعينات القرن الماضي، فيما أتاح له التقاعد فرصة تنظيم ما حفظه وتدوينه بصورة أكثر انتظاماً. ويسترجع الزريف البدايات في مستهل حواره مع «الإمارات اليوم»، قائلاً: «بدأ حبي للأمثال الشعبية منذ طفولتي، وبعد تقاعدي قررت جمع ما حفظته على مر السنين في كتاب، رغبة في الحفاظ على هذا الإرث الشعبي ونقله إلى الأجيال المقبلة».

من المجالس لا الكتب

لم ترتبط رحلة الجمع بمدة زمنية محددة أو بعدد يسعى الزريف إلى بلوغه، فالأمثال، بحسب تجربته، عالم واسع تصعب الإحاطة به، كما أن جمعها من مختلف مناطق الدولة يتطلب وقتاً وجهداً ومتابعة مستمرة، إذ اعتمد في مشروعه على ما اختزنته ذاكرته من مجالس كبار السن، إلى جانب القراءة والاستماع إلى الشعر الشعبي، والاستعانة بالكتب والمراجع لفهم المعاني وتفسيرها.

وأكد أن البحث في هذا الموروث لا يكتمل بالاطلاع على الكتب وحدها، بل يتطلب الاقتراب من الناس والاستماع إلى ما يحفظونه من أقوال، إذ قد يسمع المثل من رجل مسن، أو من شاب تناقله عن آبائه وأجداده. ويختصر هذه التجربة بأن «المثل ما بيجيك وأنت في بيتك، لازم تروح المجالس عند كبار السن وتستفيد منهم». ومن هذا المنطلق، يحرص على التقاط ما يسمعه في المجالس، كما يستقبل أسئلة من معارفه عن معاني أمثال ومفردات قديمة، ويحاول تفسيرها بالاستناد إلى معرفته باستخداماتها والسياقات التي ارتبطت بها.

مسيرة

ووراء هذا المشروع مسيرة عملية ورياضية اتسمت بالانضباط وتعدد المسؤوليات، إذ عمل الزريف محاضراً في الشرطة بموضوعات الدفاع المدني لمدة 35 عاماً، إلى جانب تجربته لاعباً في منتخب الدراجات ومدرباً في النادي. وكان يقسّم يومه بين المحاضرات صباحاً، والحضور في النادي بعد الظهر، ثم العودة إلى المنزل مساءً لمراجعة ما حفظه من أمثال وأقوال وقصائد ومفردات شعبية.

واعتاد تخصيص ساعتين يومياً، من العاشرة مساءً حتى منتصف الليل، لهذا الاهتمام، مستفيداً من ذاكرة يصفها بالجيدة، ومن حرصه على البحث والاستذكار وتدوين ما يستجد لديه من معلومات. وبعد التقاعد، وجد مساحة أوسع لتنظيم حصيلته والعمل على مشروعاته التوثيقية، لكنه لا ينظر إلى جمع الأمثال بوصفه مهمة يمكن إنجازها في وقت محدد؛ فكل مجلس أو قراءة قد يضيفان إلى ما لديه قولاً جديداً أو معنى يستحق البحث والتدوين.

حصيلة السنين

وتضم مسودة كتاب الزريف أكثر من 1160 مثلاً إماراتياً، تتوزع بين التي لاتزال حاضرة في التداول اليومي، وأخرى بدأ استخدامها يتراجع، فضلاً عن تعبيرات نشأ على سماعها في أم القيوين، واحتفظت بها ذاكرته على امتداد السنين.

وتكشف الأمثال التي جمعها جانباً من تنوع البيئات الإماراتية، وما ارتبط بها من مهن وخبرات وأنماط عيش، إذ تحمل مفرداتها آثار الحياة في البحر والبر، وتعكس تجارب الناس في التعامل مع ظروفهم اليومية، وما اكتسبوه من مهارات ومعارف عبر الممارسة.

ومن الأمثال التي يوردها: «الصقار صقار لو بليا سلاح»، شارحاً معناه بأن: صاحب المهارة والخبرة يظل قادراً على أداء عمله حتى حين تقل الأدوات المتاحة له، فالمعرفة المتراكمة والممارسة تمنحانه القدرة على التصرف ومواجهة الظروف، منوهاً بأن بعض الأمثال التي اعتاد سماعها في أم القيوين قد تكون أقل شيوعاً لدى أبناء مناطق أخرى، في حين تنتشر أمثال أخرى في مختلف إمارات الدولة، مع اختلافات في اللهجة أو بعض المفردات.

ويمنح هذا التنوّع عملية التوثيق أهمية إضافية، إذ لا يقتصر الأمر على تسجيل العبارة، بل يمتد إلى التعريف بالبيئة التي نشأت فيها، والظروف التي أفرزتها، والخبرة الإنسانية التي تختزنها.

وفي تعامله مع الأمثال، يختار الزريف شرح العبارات التي تتضمن كلمات قديمة أو معاني يصعب على القارئ المعاصر إدراكها، بينما يكتفي بتدوين بعض الأمثال الواضحة والمتعارف عليها، لافتاً إلى أن المثل الواحد قد يحتمل أكثر من دلالة بحسب الموقف الذي يُستخدم فيه.

ويصف الأمثال الشعبية بأنها تختزن منظومة من القيم، من بينها الصبر والكرم والقناعة والاجتهاد وحسن التصرف، وأن قوتها تكمن في قدرتها على اختصار تجارب طويلة في كلمات قليلة، يسهل تداولها واستحضارها في المواقف اليومية، مشدداً على أن استخدامها يتطلب فهماً لمعناها واختياراً للموقف المناسب، حتى تصل الرسالة المقصودة إلى المتلقي، ويؤدي المثل دوره في النصح والتوجيه، بدلاً من أن يتحول إلى مجرد عبارة محفوظة.

وينوه الزريف بأن الأمثال كانت جزءاً من منظومة التربية في المجتمع الإماراتي، إذ حضرت في أحاديث الآباء والأمهات مع الأبناء، واستخدمت وسيلة للتوجيه والتنبيه وإيصال النصيحة بعبارات موجزة يسهل حفظها واستعادتها.

ومن الأمثال التي يحتفظ بها: «الصديق الصادق في وده لا تزعله ولا ترده»، وهو دعوة إلى تقدير الصديق المخلص، وحفظ مكانته، وتجنب التصرفات التي قد تؤدي إلى خسارته.

وبالنسبة إليه، فإن نقل هذه الأقوال إلى الأبناء يتجاوز تعليمهم عبارات من الماضي، ليصبح وسيلة لتعريفهم بجانب من السنع الإماراتي، وأساليب الأجداد في التعبير عن المحبة والعتاب والتوجيه، وتعزيز صلتهم بهويتهم الثقافية.

ويحتفظ الزريف بمكانة خاصة للمثل «امسك الهزيلة لين تحصل السمينة»، الذي يفسره بالدعوة إلى التمسك بالفرصة المتاحة، مهما بدت بسيطة، إلى حين الوصول إلى فرصة أفضل، كاشفاً أن هذا المثل ترك أثراً في شخصيته ومسيرته، ولايزال يردده على مسامع أبنائه، إيماناً منه بأن الفرص الصغيرة قد تكون بداية لإنجازات أكبر.

ويأمل أن يجد الأبناء والأحفاد في هذا المشروع مادة يستفيدون منها، وأن يتذكروا ما بذله في جمعها، ويواصلوا تداولها ونقلها إلى من يأتي بعدهم.

مفردات مهددة

وبموازاة كتاب الأمثال، يعمل الزريف على مشروع آخر لتوثيق المسميات والمفردات الشعبية، يضم نحو 1770 كلمة ومسمّى مشروحاً، بهدف حفظ مفردات كانت جزءاً من الحياة اليومية، ثم تراجع استخدام بعضها مع تغير أنماط العيش وتطور المجتمع.

وتتنوّع هذه المادة بين أسماء المهن والأمراض والطيور والصقور وغيرها من تفاصيل الحياة القديمة، ومن الأمثلة التي يوردها استخدام كلمة «دختر» للدكتور، و«الأستاذ» للبنّاء.

ويرتبط اهتمامه بهذه المفردات برغبته في تعريف الأجيال الجديدة بتفاصيل حياة من سبقوهم، إذ لا تُمثل الكلمة مجرد تسمية لشيء أو مهنة، بل تفتح نافذة على طبيعة الأعمال والعادات والعلاقات الاجتماعية التي شكلت ملامح الحياة في الماضي.

طموح رقمي

على الرغم من تطلعه إلى إصدار كتاب مطبوع يجمع حصيلة سنوات من البحث والاستذكار، يدرك محمد حسن الزريف أن الوصول إلى الشباب والأطفال يستدعي الاستفادة من الوسائل الرقمية التي أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية. ويرى أن الحفاظ على التراث لا يتعارض مع مواكبة العصر، بل يستفيد من أدواته، لذلك يتطلع إلى تسجيل الأمثال بصوته، أو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويلها إلى مشاهد بصرية تقدم معانيها بصورة مبسطة وجاذبة لمختلف الأعمار.

ويطمح إلى أن تُشكل حصيلته مرجعاً يستفيد منه القراء داخل الإمارات وخارجها، من خلال الاحتفاظ بصيغ الأمثال الشعبية وتقديم شروح واضحة لمعانيها وسياقات استخدامها.

• 1770 كلمة ومسمّى مشروحاً بموازاة كتاب الأمثال جمعها الزريف.

• أحتفظ بمكانة خاصة لـ«امسك الهزيلة لين تحصل السمينة»، إذ ترك هذا المثل أثراً في شخصيتي ومسيرتي.

محمد الزريف:



• بدأ حبي للأمثال الشعبية منذ طفولتي في أم القيوين، وبعد تقاعدي قررت جمع ما حفظته على مر السنين.