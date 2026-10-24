«هايبرد إكس».. بطولة جديدة للياقة البدنية في دبي بجوائز مليون درهم

أعلنت «إكس دبي» عن إطلاق بطولة «هايبرد إكس» للياقة البدنية الهجينة التي ابتكرتها الشركة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك على شاطئ كايت بيتش خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير 2027، لتجمع مجتمع اللياقة البدنية في دبي على مدار ثلاثة أيام من منافسات القوة والقدرة.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس إن البطولة تقدم جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ مليون درهم، لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث قيمة الجوائز ضمن فئتها.

وأوضح أن النسخة الافتتاحية تستهدف استقطاب 3500 مشارك لخوض منافسات تتضمن ثماني جولات من الركض لمسافة 800 متر لكل جولة، تتبع كلاً منها محطة للتمارين الرياضية، ضمن ثلاث فئات مختلفة، وتُوزّع الجوائز المالية، البالغة مليون درهم، على فئتي النخبة والمشاركين بدعوات خاصة.

كما أكد مجلس دبي الرياضي أن البطولة صُممت في دبي، لإثراء المشهد الرياضي بمنافسة جديدة ومتميزة، تعكس أسلوب الحياة العصري والتوجه المتنامي نحو اللياقة البدنية، القائم على تحديد الأهداف، واختبار القدرات الذاتية، ومشاركة التجربة مع الآخرين. كما تجمع البطولة المواهب والأندية الرياضية والمدربين والشركاء من المجتمعين المحلي والدولي، لتضيف تحدياً جديداً إلى الأجندة الرياضية المتنامية في دبي.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لقسم الترفيه والتسلية في شركة شمال القابضة، محمد جواد: «أصبحت دبي منصة عالمية للرياضة، ومن المستهدف أن تصل المساهمة الاقتصادية للقطاع الرياضي إلى 18.3 مليار درهم بحلول عام 2033، في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33. وتأتي بطولة (هايبرد إكس) لتشكل مساهمة من إكس دبي في تعزيز هذا الزخم، باعتبارها بطولة محلية تهدف إلى دعم ثقافة الحياة النشطة المتنامية في المدينة».

وترتكز «هايبرد إكس» في جوهرها على مفهوم تنوع المسارات الرياضية، وتحمل شعار «اختر تحدياً يعبر عن هويتك»، لتقدم تجربة تتمحور حول كل مشارك على حدة، انطلاقاً من إدراك التنوع في أهداف الرياضيين وخلفياتهم وما يحفزهم.

وأضاف مجلس دبي الرياضي أن رسوم اشتراك فئتي النخبة والمنافسات اليومية للبالغين، ضمن المنافسات الفردية تبلغ 399 درهماً، والمنافسات الثنائية 798 درهماً، أما فئة الناشئين، فتستقبل المشاركين الذين تراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً ضمن المنافسات الثنائية، برسوم اشتراك تبلغ 500 درهم.

وختم: «تُخصص الجوائز المالية، البالغة قيمتها الإجمالية مليون درهم، لفئتي الدعوات الخاصة والنخبة، وفقاً للشروط والأحكام الرسمية للبطولة».