حديقة مشرف الوطنية تستضيف المرحلة الاستعراضية لرالي دبي الصحراوي

تستضيف حديقة مشرف الوطنية بدبي يوم الجمعة 6 نوفمبر الجاري المرحلة الاستعراضية للنسخة العاشرة من رالي دبي الصحراوي (باها)، المُقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتنظيم من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحدث.

وتسهم الاستضافة في نقل أجواء الإثارة والتشويق في رياضة الراليات الصحراوية إلى قلب دبي، بمشاركة نخبة من المتسابقين الدوليين في فئات السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية، الذين سيخوضون منافسات أمام الجماهير على فترتين، في فرصة استثنائية تتيح لسكان دبي وزوارها متابعة منافسات الراليات الصحراوية عن قرب، قبل انتقال المتسابقين إلى كثبان منطقة القدرة لخوض المراحل الصحراوية الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الفترة الصباحية في حديقة مشرف في الساعة 10:00 حتى 11:30 صباحاً، على أن تُستأنف المنافسات من الساعة 1:30 حتى 4:30 عصراً.

وسيكون دخول الجماهير إلى الحديقة بالمجان، وفقاً للطاقة الاستيعابية للموقع، مع تخصيص مناطق محددة للمشاهدة، حيث أكدت اللجنة المنظمة ضرورة التزام الجماهير الراغبة في الحضور بالإرشادات الخاصة بالدخول إلى حديقة مشرف، ومناطق المشاهدة، ومواقف السيارات، وغيرها من الإرشادات التي سيتم نشرها، مع كافة التحديثات الخاصة بالحدث، تباعاً قبل يوم الجمعة 6 نوفمبر.

وتتميز حديقة مشرف بموقعها في قلب دبي، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة انطلاقة المنافسات الفعلية للرالي في أجواء مختلفة، ويتيح اختيارها موقعاً للمرحلة الاستعراضية تقديم هذه الرياضة المشوقة في إحدى أبرز الوجهات الترفيهية والطبيعية في الإمارة، ويمنح الجماهير فرصة مشاهدة المركبات والمتسابقين عن قرب قبل انتقالهم إلى التحديات الصحراوية.

وانسجاماً مع أهداف الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة في دبي 2033، يُقام رالي دبي الصحراوي (باها) خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتسابقين في كأس العالم للباها للسيارات، وكأس الشرق الأوسط للباها للسيارات، وكأس العالم للباها للدراجات النارية.

وتستضيف دبي الجولة الختامية لبطولتي الاتحاد الدولي للسيارات، في وقت لا تزال فيه المنافسة على ألقاب الموسم مفتوحة، قبل خوض المتسابقين الدوليين المراحل الحاسمة في منطقة القدرة. كما تضفي مشاركة أبرز المتسابقين في فئتي الدراجات النارية والدراجات الرباعية ضمن كأس العالم للباها للدراجات النارية مزيداً من الإثارة والتنوع على المنافسات.