3 مباريات في دوري كرة الصالات اليوم

تنطلق عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري كرة قدم الصالات، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الأولى شباب الأهلي مع برنجريف يونايتد، على الصالة المغطاة لنادي شباب الأهلي في منطقة الممزر بدبي.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي دبا الحصن مع فريق الإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على الصالة المغلقة لنادي دبا الحصن، بينما يواجه فريق أبوظبي للدفاع المدني نظيره اليرموك، على الصالة المغطاة لاتحاد كرة القدم في منطقة الخوانيج بدبي.