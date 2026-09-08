«دبي البحري» يطلق تدريبات الموسم الجديد لـ «الشراع الحديث»

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الموسم الجديد لتدريبات رياضة الشراع الحديث، المقررة إقامتها طوال شهر سبتمبر الجاري، وتشهد مشاركة مجتمعية لافتة، بوجود 30 مشاركاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وأوضح مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد السميطي، أن الموسم الحالي يشهد إضافة مسار تدريبي جديد لقوارب الإلكا (ILCA)، إحدى فئات القوارب الشراعية الأولمبية، والمخصص للمشاركين من عمر 15 عاماً فما فوق، في خطوة وسعت نطاق البرنامج ليشمل فئات عمرية أكبر، إلى جانب برامج قوارب الأوبتيمست المخصصة للبراعم والناشئين.