«القلوب الصغيرة» تجري أول جراحة صمام رئوي في سورية

أجرت حملة «القلوب الصغيرة»، التابعة لجمعية الشارقة الخيرية، أول عملية زراعة صمام رئوي عن طريق القسطرة في سورية، باستخدام صمام «Myval»، ضمن أعمالها التي ينفذها الفريق الطبي المتطوع برئاسة استشاري قلب الأطفال بمستشفى القاسمي للنساء والأطفال والولادة، الدكتور أحمد الكمالي، وقد شهدت الحملة إجراء 34 عملية قسطرة للمرضى المستفيدين، من بينها العملية النوعية للصمام الرئوي، فيما شمل برنامج الزيارة عدداً من اللقاءات والزيارات الميدانية للاطلاع على احتياجات المؤسسات المحلية، وبحث فرص توسيع التعاون معها.

وترأس الوفد عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، سعيد غانم السويدي، وضم عضو مجلس الإدارة، الدكتور مصبح سعيد الكعبي، ورئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات، علي محمد الراشدي، حيث بدأ برنامج الزيارة بالتعرف إلى الخدمات التي تقدمها جمعية النماء التنموية الخيرية، والوقوف على احتياجاتها، وبحث مجالات التعاون الممكنة، بما يعزز استفادة الفئات المستهدفة من خدماتها.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، سعيد غانم السويدي، إن زيارة سورية تأتي في إطار حرص الجمعية على الوقوف ميدانياً على الاحتياجات الإنسانية والمجتمعية، والتعرف بصورة مباشرة إلى الجهات التي تقدم خدماتها للمستفيدين، بما يساعد على تحديد مجالات التعاون التي يمكن أن تحقق أثراً حقيقياً، مؤكداً أن العمل الخيري يقوم على الوصول إلى الاحتياج الفعلي، وتوجيه الدعم بما يخدم الإنسان بصورة مباشرة.

وأضاف أن برنامج الزيارة شمل كذلك جمعية حقوق الطفل، التي اطلع الوفد خلالها على الخدمات التي تقدمها والاحتياجات التي تواجهها، إلى جانب التعرف إلى مشروع إعادة تدوير الورق الذي تم تنفيذه، وبحث سبل زيادة التعاون معها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم البرامج الموجهة إلى الأطفال، ويعزز المبادرات ذات الأثر المجتمعي والبيئي، موضحاً أن الجمعية تنظر إلى الشراكة مع المؤسسات المحلية باعتبارها وسيلة للوصول بصورة أفضل إلى الفئات المستفيدة، بما يتيح توجيه الدعم إلى المجالات التي تحتاج إلى مزيد من المساندة.

كما تابع الوفد خلال زيارته مستشفى المواساة سير العمليات التي يجريها الفريق الطبي المتطوع ضمن حملة «القلوب الصغيرة»، برئاسة استشاري قلب الأطفال بمستشفى القاسمي للنساء والأطفال والولادة، الدكتور أحمد الكمالي، والتي شملت حالات قلبية تحتاج إلى تدخلات تخصصية.

وتعرف الوفد إلى احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية، والحاجة القصوى لتعزيز حملات القلوب الصغيرة هناك نظراً لارتفاع أعداد الأطفال المصابين بأمراض قلبية، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص في برامجها الطبية على أن يصل الدعم إلى الحالات التي تحتاج فعلياً إلى التدخل العلاجي، وأن تتكامل جهودها مع الكوادر الطبية والجهات الصحية المحلية، بما يتيح تقديم خدمات تخصصية للمرضى داخل بلدانهم، ويخفف عنهم وعن أسرهم أعباء البحث عن العلاج خارجها.

وتعد زراعة الصمام الرئوي عن طريق القسطرة من التدخلات الطبية المتقدمة التي تتيح علاج بعض حالات قصور أو ضيق الصمام الرئوي ومجرى التدفق الأيمن للقلب من خلال القسطرة، دون اللجوء إلى جراحة القلب المفتوح في الحالات المؤهلة لهذا النوع من العلاج، وهو ما يمنح المرضى فرصة للحصول على علاج تخصصي مع فترة تعافٍ أقصر مقارنة بالتدخلات الجراحية التقليدية.