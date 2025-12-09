جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب بعد ختام الدور الأول

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى انطلاق الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العرب 2025، والتي تشهد مواجهات مرتقبة تجمع عدداً من المنتخبات العربية المتنافسة على بطاقات العبور نحو الدور نصف النهائي.



وتفتتح تلك المرحلة يوم الخميس بلقاء يجمع المغرب، متصدر المجموعة الثانية، مع سورية، وصيف المجموعة الأولى، على استاد خليفة الدولي، إذ تنطلق المباراة عند الـ6:30 بتوقيت الامارات، كما يدخل في اليوم نفسه، منتخب فلسطين متصدر المجموعة الأولى اختباراً صعباً عندما يواجه المنتخب السعودي وصيف المجموعة الثانية على ملعب لوسيل عند 9:30 مساءً بتوقيت الامارات.

وتستكمل باق مباريات الدور ربع النهائي يوم الجمعة، بلقاء يجمع المنتخب الأردني متصدر المجموعة الثالثة، مع منتخب العراق، وصيف المجموعة الرابعة على ملعب المدينة التعليمية، في مواجهة تنطلق عند الـ6:30 مساءً، على أن تُختتم مواجهات هذا الدور بلقاء يجمع المنتخب الاماراتي وصيف المجموعة الثالثة، مع منتخب الجزائر متصدر المجموعة الرابعة في مباراة تُقام عند الـ9:30 بتوقيت الإمارات، على ملعب 974.