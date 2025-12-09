كوزمين: المنتخب أهم منّي

أكد مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، جاهزية المنتخب للقاء الكويت، وقال في مؤتمر صحافي، أمس، رداً على مصيره مع المنتخب بعد البطولة: «أسعى لتقديم كل خبرتي للأبيض.. المنتخب أهم مني ومن كل شيء وأريد أن أراه منتخباً قوياً في المستقبل سواء معي أو من دوني»، موضحاً: «مباراة الكويت لن تكون سهلة، واللاعبون سيقدمون أقصى ما لديهم»، وعن حالة الغضب في الشارع الإماراتي بعد إهدار المنتخب فرصة التأهل إلى مونديال 2026، قال: «نشعر بخيبة أمل، وحاولنا أن نقدم كل ما لدينا لكن في بعض الأحيان الأمور ليست بأيدينا».