منتخب الريشة الطائرة يشارك في بطولة آسيا والمحيط الهادئ

يشارك المنتخب الوطني للريشة الطائرة للمرة الأولى في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للريشة الطائرة، التي تنطلق، بعد غدٍ، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتستمر حتى 10 من الشهر الجاري.

وأطلق اتحاد اللعبة، أمس، معسكراً تحضيرياً للمنتخب الوطني في مقر أكاديمية الاتصالات في دبي، المركز الوطني المعتمد للعبة، استعداداً لهذه المشاركة.

وتُعدّ بطولة آسيا والمحيط الهادئ محطة رئيسة تمهّد الطريق للمشاركة المنتظرة في أول نسخة من بطولة كأس العالم للريشة الهوائية، التي تقام في الشارقة خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، سالم خميس المزروعي، إن المشاركة في هذا الحدث العالمي تُعدّ نقطة مفصلية للمنتخب الوطني قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم التي تقام في الدولة.