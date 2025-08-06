العين يغازل موهبة إيطالية من أودينيزي

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي العين اقترب من التعاقد مع اللاعب، وليد البواردي، قادماً من أودينيزي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الحالية، ليتم قيده في فئة المقيمين.

وقال الإعلامي الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو، على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن نادي العين يسعى للتعاقد مع أبرز المواهب الإيطالية الشابة، مبيناً أن «الزعيم» دخل في مفاوضات متقدمة مع البواردي، ليحصل على توقيعه بداية من الموسم المقبل، حيث أكدت تقارير إعلامية إيطالية في وقت سابق أن لاتسيو ونابولي أبديا رغبتهما في التعاقد معه.

والبواردي من مواليد الثامن من فبراير 2007، ويُعد من أبرز المواهب الشابة الصاعدة في كرة القدم الإيطالية، إذ يلعب ضمن صفوف نادي أودينيزي لفئة الشباب تحت 20 عاماً، وقد لفت الأنظار إليه بفضل إمكاناته الفنية العالية وسرعته وتفوقه في المراوغة والتحرك في المساحات الضيقة، ما جعله خياراً أساسياً في تشكيل الفريق خلال الموسم الحالي، رغم صغر سنه.

وبدأ البواردي مسيرته في الفئات السنية مبكراً، ونجح في التطور بسرعة، حيث أصبح عنصراً فاعلاً في فريقه في دوري الشباب الإيطالي، وشارك في عدد كبير من المباريات الرسمية، وتمكن من تسجيل أهداف مؤثرة، منها هدف حاسم في مباراة قوية أمام كالياري، ساعد فريقه في الخروج بنتيجة إيجابية، رغم الصعوبات التي واجهها أودينيزي خلال الموسم.

ويُجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، كما يُجيد التوغل من العمق، ويتميز بقدرته على تنفيذ التمريرات الحاسمة والتحرك من دون كرة، إلى جانب انضباطه التكتيكي داخل أرضية الملعب، وهو ما جعله يحظى بإشادة مدربيه وزملائه في الفريق، الذين يرون فيه مشروع لاعب محترف قادر على تمثيل الفريق الأول مستقبلاً، والانضمام للمنتخب الإيطالي في السنوات القادمة إذا واصل تطوره بالمستوى نفسه.

ورغم أن فريقه لم يحقق نتائج مميزة خلال الموسم، وواجه صعوبات في سلم الترتيب، فإن الأداء الفردي للاعب البواردي كان لافتاً، حيث قدم مستويات ثابتة، وظهر بشخصية قوية مع الفريق، وهو ما يشير إلى نضج مبكر في تعامله مع ضغط المباريات والتحديات التنافسية التي تميز البطولات الإيطالية للفئات السنية.

ويعكس البواردي نموذج اللاعب الطموح الذي يجمع بين الموهبة الفطرية والعمل الجاد، ويمثل صورة مشرقة عن اللاعبين ذوي الأصول العربية الذين يسعون لإثبات أنفسهم في الملاعب الأوروبية، ومن المتوقع أن يكون له مستقبل كبير إذا حافظ على انضباطه، واستمر في تطوير قدراته البدنية والفنية.