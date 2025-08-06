الطواش: 9 تعاقدات تدعم طموحات «يد النصر» في الموسم الجديد

أكّد مشرف كرة اليد في نادي النصر، عمران الطواش، أن الدعم المتواصل من شركة النادي للألعاب الجماعية، كان له الدور الأكبر في استعادة اللعبة مكانتها الطبيعية بالمنافسة على الألقاب، وهو ما دفع إلى إجراء تغييرات في الفريق الأول وتدعيمه بتسع صفقات، منها ست صفقات على صعيد العناصر الوطنية، إلى جانب تجديد شامل على صعيد المحترفين الأجانب وفئة اللاعب المقيم.

وقال الطواش لـ«الإمارات اليوم»: «بدأ الفريق الأول مرحلة الإعداد الفعلية للموسم الجديد، الذي ينطلق مطلع سبتمبر المقبل، وذلك بعد أسبوعين من الفحوص الطبية والإعداد البدني، في وقت مناسب لانتظام العناصر كافة، خصوصاً المحترفين الجدد، الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في الأيام القليلة المقبلة، أحدهم من الجنسية الإسبانية والآخر صربي».

وأوضح: «تجديد التعاقد مبكراً مع المدرب التونسي، ثابت بن محفوظ، والوطني محمد حسن كمساعد للمدرب، منحنا الوقت الكافي لوضع احتياجات الفريق للموسم الجديد، ما ساعد في اتخاذ قرار الاستغناء عن المحترفين الأجانب في الموسم الماضي، إضافة إلى أحد اللاعبين من فئة المواليد».

وأضاف: «التعاقدات الجديدة على صعيد اللاعبين الأجانب ركّزت على الجوانب الفنية ومدى قدرة اللاعبين على خدمة أهداف الفريق، كما شملت التعاقد مع عناصر وطنية قادمة من ناديي العين والجزيرة، وجاءت مكملة لتجديد الثقة بعدد من لاعبينا من الموسم الماضي، مثل الحارس سالم النعيمي، واللاعب رائد البلوشي».

وتابع: «الأمر ذاته ينطبق على التعاقد المبكر مع لاعب من فئة مواليد الدولة، المصري أحمد سعيد، القادم من نادي مليحة».

وختم الطواش حديثه قائلاً: «طموحاتنا كبيرة في عودة (العميد) إلى دائرة المنافسة في لعبة الأقوياء، خلال موسم واعد يضم خمس بطولات محلية، تُستهل بمسابقة (كأس الوطن) التي تُعدّ استكمالاً للموسم الماضي».