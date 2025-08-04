الوداد يرفض 1.2 مليون دولار من الجزيرة لضم الرايحي

أكّدت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة قدّم عرضاً رسمياً لضم أحد أبرز نجوم الدوري المغربي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر موقع «أفريكا فووت» أن النادي الإماراتي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب، محمد الرايحي، من الوداد البيضاوي المغربي.

وأوضح الموقع: «تلقى نادي الوداد، الجمعة الماضية، عرضاً رسمياً من نادي الجزيرة الإماراتي، لضم المهاجم محمد الرايحي، مقابل 1.2 مليون دولار، مقسمة على دفعتين».

وأضاف: «رغم جدية اهتمام النادي الإماراتي وما اعتبره شروطاً مالية مغرية، اختارت إدارة الوداد رفض العرض، معتبرةً أنه لا يعكس القيمة الحقيقية للاعبها، الذي يُعدّ إحدى ركائز الفريق الأحمر والأبيض».

وتابع: «بعد انضمامه، الصيف الماضي، من نادي الفتح السعودي، أثبت محمد الرايحي نفسه سريعاً كلاعب أساسي في هجوم الدار البيضاء، وتصدر قائمة هدافي الدوري المغربي للمحترفين الموسم الماضي، مسجلاً 11 هدفاً».

وقال: «أثار ثبات مستواه وكفاءته أمام المرمى اهتمام العديد من الأندية الأجنبية، خصوصاً في منطقة الخليج، حيث تتم متابعة أدائه عن كثب».

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «ديبورتي ريبورتس» أنه تم إلغاء صفقة انتقال اللاعب الكونغولي، سيمون بانزا، إلى نادي الجزيرة.

وأضافت: «اللاعب طلب زيادة راتبه إلى ثلاثة ملايين يورو، إلى جانب طلب وكيل أعماله الحصول على مبلغ كبير نظير إتمام الصفقة، ما أسهم في تراجع نادي الجزيرة عن استكمال إجراءات إتمام الصفقة».