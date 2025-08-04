وسام أبوعلي يقترب من طرابزون التركي

ذكرت صحيفة مصرية أن اللاعب وسام أبوعلي في طريقه إلى الدوري التركي، حيث نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن موقع «كوزيي إكسبريس» التركي أن اللاعب الفلسطيني بات قريباً من الانضمام إلى نادي طرابزون سبور.

وقالت الصحيفة: «وسام أبوعلي على أعتاب الانتقال إلى طرابزون، بعد أيام قليلة من رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله إلى كولومبوس الأميركي، في صفقة أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي المصري».

وأشارت إلى أن المهاجم الدولي سينتقل إلى النادي التركي على سبيل الإعارة، رغم توقيعه للنادي الأميركي في صفقة بلغت قيمتها 7.5 ملايين دولار، إلى جانب مليونَي دولار كحوافز إضافية يحصل عليها الأهلي.