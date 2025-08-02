«سلة الشارقة» تدشّن الإعداد للموسم الجديد اليوم

يدشّن بطل دوري كرة السلة للموسم الماضي، فريق الشارقة، عصر اليوم، مراحل إعداده للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم.

وقال عبدالحميد إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»، إن: «الفريق بدأ قبل أسبوعين مراحل الفحص الطبي، والتجهيز البدني، قبل أن ندشن اليوم على صالة النادي أولى مراحل الإعداد الفعلي لموسمنا الجديد الذي يستهل منتصف سبتمبر المقبل».

وأضاف: «سنركز خلال الأسبوعين المقبلين بشكل متوازٍ على الإعدادين البدني والفني بعد فترة توقف طويلة، وانتظار التحاق اللاعبين الدوليين، في ظل المشاركة الحالية للمنتخب الوطني في البطولة العربية للمنتخبات في البحرين».