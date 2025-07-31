كلباء يهزم السيلية القطري في معسكر سلوفينيا

فاز فريق كلباء على فريق السيلية القطري (4-2) في رابعة مبارياته الودية التي خاضها في المعسكر الخارجي، الذي اختتمه، أمس، في سلوفينيا استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل الأهداف الأربعة كل من عبدالسلام محمد، وسيكو بابا، وسامان قدوس، ويوفيتش.

وبموجب هذه النتيجة، يكون فريق كلباء قد فاز بجميع مبارياته الودية في المعسكر الخارجي، إذ فاز على كل من فوكوفار الكرواتي (2-0)، وان كي مورا السلوفيني (4-1)، وان دي بيلينتسي السلوفيني (3-0) والسيلية القطري (4-2)، مسجلاً 11 هدفاً، ومستقبلاً ثلاثة أهداف.

وتعود بعثة فريق كلباء، اليوم، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستعدادات قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.