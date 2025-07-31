فعاليات رياضية جديدة تنضم إلى «صيفنا رياضي» في حتا

تتواصل فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في منطقة حتا، بدعم من اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، وبالتعاون مع عدد من الشركاء التنظيميين، مع إطلاق سلسلة جديدة من الأنشطة المتنوعة، خلال شهر أغسطس المقبل، تشمل منافسات سباحة، وجلسات يوغا، ومسيرات هايك.

ووفقاً لبيان صحافي من مجلس دبي الرياضي، تنطلق أولى الفعاليات، في الثاني من أغسطس، مع فعالية «تحدي السباحة الصيفي»، التي تتيح للمشاركين فرصة اختبار قدراتهم البدنية، واختيار المسافة المناسبة لهم ضمن خيارات متعددة، تشمل 100م، و200م، و400م، و800م، و1600م، وتُقام جميعها في المسبح العملاق بمنطقة «وادي هب» في حتا.

ويُستأنف البرنامج، في 17 أغسطس، من خلال فعالية «الهايك الصباحي»، حيث تُنظم مسيرة جبلية تبدأ من وادي هب، وصولاً إلى لافتة حتا الشهيرة ثم العودة، ومروراً بمسارات المشي الخضراء والزرقاء.

أما في 24 أغسطس، فيشهد إقامة فعالية «اليوغا والسباحة» التي تبدأ بجلسة يوغا صباحية، تهدف إلى تعزيز التوازن الذهني والجسدي، تليها جلسة سباحة ترفيهية اختيارية في مسبح وادي هب.

ويُختتم جدول فعاليات أغسطس، يوم السبت 30 أغسطس، بفعاليات تدريبية وترفيهية في السباحة، حيث تُتاح للمشاركين فرصة تعلم مهارات السباحة الأساسية بإشراف مدربين مختصين، إضافة إلى توفير وقت مخصص للسباحة الحرة ضمن أجواء آمنة ومشجعة لكل الأعمار.

وتأتي هذه الفعاليات استكمالاً لسلسلة البرامج التي انطلقت في يوليو، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، والتي استقطبت أكثر من 6000 مشارك من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وشملت أنشطة بارزة مثل سباق الجري، ومهرجان الكاياك، ومسيرات الهايك الليلية، وجلسات اليوغا في سد حتا، والدورة الرياضية الصيفية التي احتضنت بطولات متنوعة داخل القاعات المكيّفة.

. الأنشطة المتنوعة خلال شهر أغسطس تشمل منافسات سباحة وجلسات يوغا ومسيرات هايك.