من شارع الشيخ زايد إلى حتا.. 30 يوماً من النشاط في دبي

كشف جدول فعاليات دبي عن برنامج شهر نوفمبر الحافل بأنشطة اللياقة البدنية والصحية والفعاليات الرياضية، وفي مقدمتها الدورة الـ10 من تحدي دبي للياقة، الذي يجمع سكان الإمارة وزوارها ضمن أنشطة مجتمعية ورياضية، تشمل ركوب الدرّاجات، وسباقات الجري والتجديف والترايثلون، وأنشطة اللياقة الجماعية التي تُقام في مختلف أنحاء الإمارة، من شارع الشيخ زايد إلى منطقة حتا.

ويوفر شهر نوفمبر في دبي خيارات واسعة ومتنوعة من التجارب الممتعة، إلى جانب باقة من الفعاليات والأنشطة الحماسية، وستنطلق فعاليات الدورة الـ10 لتحدي دبي للياقة في 31 الجاري، وتستمر حتى 29 نوفمبر المقبل في مختلف أنحاء المدينة، داعيةً السكان والزوّار إلى ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً، ويتضمن البرنامج جلسات لياقة بدنية مجانية وفعاليات رياضية وأنشطة مجتمعية متنوعة تناسب جميع الأعمار والقدرات البدنية، وتشمل أبرز فعاليات هذا العام أنشطة جماعية، مثل تحدي دبي للدرّاجات الهوائية، وتحدي دبي للجري، وتحدي دبي للتجديف، ودبي يوغا.

وسينظم تحدي دبي للدرّاجات الهوائية، في الأول من نوفمبر، ضمن تحدي دبي للياقة، ويستقبل المشاركين من جميع الأعمار، حيث يتيح لهم الاختيار بين المسار العائلي عبر وسط مدينة دبي بطول أربعة كيلومترات مروراً ببرج خليفة، أو مسار شارع الشيخ زايد بطول 12 كلم.

وسينطلق تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة في 22 نوفمبر، بمشاركة مجموعة من محبي النشاط والرياضة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، حيث يتيح لهم الجري على مسارات بطول خمسة كلم أو 10 كلم، والاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم الإمارة.

وعلى مدار 14 و15 نوفمبر ستحتضن حديقة زعبيل مهرجان الروح العربية، الذي يدعو المشاركين إلى تجديد نشاطهم من خلال التمارين البدنية واليقظة الذهنية والموسيقى والإبداع، ويقدم أكثر من 100 تجربة موزعة على 10 مناطق، تشمل حصص اللياقة البدنية والعلاجات الشاملة وورش العمل الإبداعية، إلى جانب المأكولات العضوية والأعمال الفنية والأنشطة العائلية.

ويهدف سباق الوحدة للجري، في 15 نوفمبر، بحي دبي للتصميم، إلى تعزيز قِيَم التنوع، ودمج أصحاب الهمم في مختلف أنشطة الحياة الاجتماعية، ويتضمن مساراً للمشي أو الجري بطول ثلاثة كيلومترات، إلى جانب سباقين بتوقيت محدد لمسافتَي خمسة كلم و10 كلم، ويمكن للمشاركين الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والمأكولات في قرية السباق، فيما تُتاح المشاركة مجاناً لأصحاب الهمم ومرافقيهم، وخلال الفترة من 27 حتى 29 نوفمبر سيتيح سباق «ألترا تريل دبي» للمشاركين استكشاف المسارات الجبلية في حتّا عبر سباقات لمسافات خمسة كلم، و15 كلم، و30 كلم، و50 كلم، و100 كلم، إلى جانب سباق قصير مخصص للصغار.

تجديف

ينظم تحدي دبي للتجديف، في السابع والثامن من نوفمبر المقبل، ويتضمن أنشطة مائية مجانية في سد حتّا، بما فيها جلسات التدريب على التجديف وقوفاً للبالغين وأفراد العائلة بإشراف مدرّبين، وتحديات جماعية، وتجارب التجديف بقوارب الكاياك الفردية والمزدوجة، وسط المشاهد الجبلية الخلابة.