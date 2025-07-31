التونسي الجوادي يحرز ذهبية سباق 800 متر في مونديال السباحة

أحرز التونسي، أحمد الجوادي، ذهبية سباق 800 متر في منافسات السباحة بمونديال الألعاب المائية في سنغافورة، أمس، قاطعاً المسافة بزمن 7:36.88 دقائق، وهو ثالث أفضل توقيت في تاريخ السباق، وحقق الجوادي (20 عاماً)، الذي حل رابعاً في أولمبياد باريس الصيف الماضي، أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، متقدماً على الألمانيين سفن شفارتس صاحب الفضية بزمن 7:39.96 دقائق، ولوكاس مايرتنز الذي نال البرونزية بزمن 7:40.19 دقائق.