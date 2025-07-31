المهر «ماكسيمايزد» يطلب لقب «ريتشموند ستيكس» البريطاني

يأمل المهر ماكسيمايزد، المملوك لـ«غودولفين»، العودة سريعاً إلى دائرة الانتصارات، حين ينشد لقب سباق «ريتشموند ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، الذي يقام اليوم، في ثالث أيام مهرجان «غودوود» البريطاني العريق، وتعرّض مهر السنتين الذي يشرف على تدريبه شارلي آبلبي، لخسارته الوحيدة في مسيرته في سباق «جولاي ستيكس» لخيول الفئة الثانية الذي أقيم في ١٠ من الشهر الجاري على مضمار «نيوماركت».

وعلّق المدرب شارلي آبلبي على استعدادات «ماكسيمايزد» الأخيرة، بقوله في تصريحات صحافية: «قدم (ماكسيمايزد) أداءً متماسكاً حتى مشاركته الأخيرة في (جولاي ستيكس)، وهو بحالة جيدة، وسنستخدم له هذه المرة غطاء الخدود للحفاظ على تركيزه، ونأمل أن يسعفه ذلك في استعادة المستوى الذي أظهره في بداية الموسم، ما يجعله قادراً على المنافسة».