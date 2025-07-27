فيرستابن يفوز بسباق السرعة في جائزة بلجيكا الكبرى

فاز الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم، أمس، بسباق السرعة ضمن منافسات سباق جائزة بلجيكا الكبرى في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بعدما تخطى بسرعة الأسترالي أوسكار بياستري، الذي بدأ من مركز الانطلاق الأول.

وكان هذا هو أول سباق لفيرستابن منذ إقالة كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بول، بعد أن قضى 20 عاماً في الفريق.

وبدأ بياستري بشكل جيد من مركز الانطلاق الأول ولكن فيرستابن، الذي انطلق من المركز الثاني، تخطاه في اللفة الأولى، فيما تمكن سائق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو، من تخطي البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، الذي سرعان ما تمكن من استعادة المركز الثالث.

وبسبب خطأ وقع فيه فيرستابن في اللفة الـ12 أصبح بياستري خلفه مباشرة، ولكن سائق ريد بول تمكن من الابتعاد مرة أخرى عن سائق مكلارين، لينتهي السباق.