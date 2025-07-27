«أبيض الجودو» يحصد فضية وبرونزية في بطولة «غراند سلام»

أحرز المنتخب الوطني للجودو فضية وزن تحت 81 كغم، وبرونزية وزن تحت 73 كغم، في بطولة أولان باتور، «غراند سلام - 2025»، المقامة حالياً في منغوليا.

وتختتم البطولة، اليوم، بنزال لاعب المنتخب سليمان إبراهيم أمام البحريني ساجايبوف في الدور التمهيدي للوزن الثقيل تحت 90 كغم، بمشاركة 20 لاعباً من مختلف الدول والتصنيفات.

وحقق اللاعب عمر جاد الفضية، إثر خسارته في النهائي أمام بطل العالم الياباني أوينو يوهي، بينما حصد زميله ناجي يزبيك البرونزية، بتخطيه الياباني تاكيشي نافيتو في الدور الثاني، لتضعه القرعة أمام زميله كريم عبداللطيف، والذي تخطى بطل منغوليا لخاما انخدول.

وقدّم لاعبا المنتخب مستوى جيداً، حسمه يزبيك، ليواجه لاعب منتخب طاجكستان مسعودي أحمد، ويخسر منه بفارق النقاط.

وأكد رئيس الاتحاد محمد بن ثعلوب الدرعي، أن لاعبي منتخبنا الوطني قدموا مستويات مميزة، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أبوظبي «غراند سلام»، في نوفمبر المقبل، وتمكنوا من الوصول إلى منصة التتويج، آملاً التوفيق للاعب سليمان إبراهيم في الجولة الأخيرة اليوم.