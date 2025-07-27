كلباء يهزم «بيلتينسي» بثلاثية نظيفة في معسكر سلوفينيا

حقق فريق اتحاد كلباء فوزاً مستحقاً على فريق «إن دي بيلتينسي» السلوفيني بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس، ضمن معسكره الخارجي في سلوفينيا، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين. وسجل أهداف كلباء كل من: سيكو ليجا وليونارد ساباديسيو وسيكو بابا.

ويأتي هذا الانتصار في إطار البرنامج الإعدادي الذي يخوضه الفريق بقيادة جهازه الفني، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

وفي سياق آخر، علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي كلباء دخلت في مفاوضات مع اللاعب الإيراني الدولي محمد مهدي محبي (25 عاماً)، الذي يلعب في خط الوسط، وذلك ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه بعناصر مؤثرة قبل انطلاقة الموسم.