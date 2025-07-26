«منتخب الإمارات للرجبي» يواجه ناميبيا في تصفيات المونديال اليوم

يلتقي منتخب الإمارات الوطني للرجبي لفئة 15 لاعباً، اليوم، مع نظيره الناميبي في مباراة حاسمة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للرجبي «أستراليا 2027»، وذلك على ملعب العاصمة الأوغندية كمبالا.

ويخوض منتخب الإمارات المواجهة بصفته وصيف بطل آسيا، أمام منتخب ناميبيا وصيف بطل إفريقيا، ويتأهل الفائز إلى الملحق النهائي للتصفيات، الذي تستضيفه دبي من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات بلجيكا (أوروبا)، والبرازيل (أميركا الجنوبية)، وكندا (أميركا الشمالية)، على أن ينال الفائز ببطاقة الملحق الأخيرة مقعداً في المونديال. وكان منتخب الإمارات، قد بلغ هذه المرحلة المتقدمة من التصفيات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على سريلانكا في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية، وتأهله رسمياً وصيفاً للقارة.