«ريبلز رومانس» يطلب لقب «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس»

يتطلع الجواد «ريبلز رومانس» بشعار فريق «غودولفين» إلى تحقيق انتصاره الأول في سباقات «جروب 1» على المضامير البريطانية، حين يخوض اليوم سباق «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس»، الذي يجري على مضمار «آسكوت» العريق.

كما يطلب «ريبلز رومانس» البالغ من العمر سبع سنوات، معادلة إنجاز يعود إلى عام 1951، حيث لم يسبق لأي جواد منذ ذلك التاريخ الفوز بالسباق في مثل هذا العمر.

وتستند حظوظ «ريبلز رومانس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى سجله الذهبي في كسر الأرقام القياسية، بعد أن أصبح أول جواد يحقق لقب «بريدرز كب تيرف» الأميركي الشهير للفئة الأولى في نسختين غير متتاليتين، عامي 2022 و2024، كما يعد الجواد العالمي الوحيد من خارج هونغ كونغ الذي يتوّج بسباق «شامبيونز آند تشيتر كب» للفئة الأولى.

ويتطلع ابن الفحل «دباوي» إلى انتصاره الـ19 في عالم السباقات، والـ15 ضمن السباقات المصنعة، والثامن له في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي يضعه كأنجح خيول «غودولفين» عبر التاريخ.

ويعود «ريبلز رومانس» إلى سباق «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» بعد حلوله في نسخة العام الماضي في المركز الثالث، متسلحاً بفوزه هذا الموسم بسباقين للفئة الثانية، أبرزها يونيو الماضي بتسجيله لانتصار سهل على المسار والمسافة ذاتيهما بلقب سباق «هاردويك ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت».

وعلق المدرب شارلي آبلبي على جاهزية «ريبلز رومانس» بقوله في تصريحات صحافية: «يدخل (ريبلز رومانس) السباق وهو في جاهزية ممتازة، بعد أن قدّم في نسخة العام الماضي تنافساً قوياً وأداءً جيداً، ونتوقّع أن تكون النسخة الحالية بالقوة ذاتها».