دراج فريق «الإمارات» ديل تورو يحقق فوزه الخامس في إسبانيا

واصل فريق «الإمارات - إكس أر جي» للدرّاجات الهوائية تألقه على الساحة الدولية، بعد أن حقق دراجه الشاب، إيزاك ديل تورو، فوزاً لافتاً في سباق «كلاسيكا تيريس دي ل إبري» الإسباني، مضيفاً خامس انتصاراته خلال أسبوعين فقط، ورافعاً رصيده الاحترافي إلى 10 انتصارات، منها أربعة في طواف النمسا الأخير.

وجاء انتصار ديل تورو بعد هجوم منفرد حاسم على صعود «ألت دي باولس»، حيث فرض سيطرته على السباق، وتمكن من الحفاظ على تقدمه حتى خط النهاية، في أداء أكد من خلاله موهبته اللافتة، واستفاد فيه من دعم زملائه الذين مهدوا له الطريق في الأمتار الحاسمة من المسار المتعرج في تاراغونا.

وأكّدت النتيجة المتقدمة التي حققها ديل تورو جاهزية فريق الإمارات لخوض مزيد من التحديات في الاستحقاقات الأوروبية المقبلة، في ظل تصاعد أداء عناصر الفريق واحترافيتهم العالية.