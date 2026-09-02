الحر يتسبب في وفاة 2149 في أسبانيا خلال أغسطس الماضي

كشفت بيانات ⁠رسمية صدرت الثلاثاء أن ما يقرب من 2150 شخصا من المعتقد أنهم لقوا حتفهم لأسباب متعلقة بارتفاع الحرارة في إسبانيا في شهر أغسطس بعد موجات حر غير مسبوقة اجتاحت غرب أوروبا خلال فصل الصيف.

وهذا هو ثاني أعلى رقم يتم رصده في شهر أغسطس منذ بدء تسجيل البيانات في 2015.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أن موجة من الطقس ​الحار غير المعتاد في أوائل سبتمبر ستبدأ يوم الخميس من المرجح أن تستمر حتى نهاية ​الأسبوع، حين سترتفع درجات الحرارة فوق المعدلات ⁠الموسمية.