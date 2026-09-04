مصرع 80 مهاجراً إثر غرق قارب قبالة جزر الكناري

لقي أكثر من 80 مهاجرًا حتفهم إثر غرق قارب كان متجهاً من غامبيا إلى جزر الكناري الإسبانية، فيما أُنقذ 44 شخصاً.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية، بأن القارب كان يقل 127 شخصاً، بينهم أربع نساء ورضيع، وأن الرحلة استمرت 27 يوماً، وكان جميع الناجين من الرجال، ونُقل ثلاثة منهم إلى مستشفيات في جزيرة "غران كناريا".

وتُعد جزر الكناري إحدى أبرز وجهات الهجرة البحرية إلى إسبانيا و أوروبا ، وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية، وصل إلى الأرخبيل 5163 مهاجراً غير نظامي على متن 70 قارباً منذ بداية العام الجاري و حتى 31 أغسطس الماضي ، مقابل 12,126 مهاجراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 57%.