الجزيرة يقترب من ضم المغربي بركاوي

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة اقترب من التعاقد مع اللاعب المغربي، كريم بركاوي، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة الجزيرة السعودية أن «فخر أبوظبي» توصل إلى اتفاق مع اللاعب، البالغ من العمر 30 عاماً، لينضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع نادي الرائد السعودي.

ويمتلك كريم بركاوي مسيرة جيدة، إذ بدأ مشواره في صفوف نادي حسنية أغادير المغربي، حيث لفت الأنظار بمهاراته الهجومية، وقدرته العالية على التسجيل وصناعة الفرص، حيث بزغ نجمه بشكل واضح في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020، التي تُوّج فيها هدافاً للمسابقة برصيد تسعة أهداف، متفوقاً على أسماء بارزة، وكان من أبرز محطاته خلالها تسجيل «هاتريك» في غضون تسع دقائق أمام سان بيدرو العاجي، وثلاثية أخرى أمام النصر الليبي في ربع النهائي.

وفي الدوري المغربي، اختتم موسم 2019-2020 كثاني هدافي البطولة بـ12 هدفاً، قبل أن يشدّ الرحال نحو الدوري السعودي عبر بوابة نادي الرائد في صيف 2020، وسرعان ما فرض نفسه كقوة هجومية بارزة، إذ تجاوز رصيده مع الفريق حاجز 30 هدفاً، ليفرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في الدوري السعودي، بفضل سرعته، ودقته أمام المرمى، وحسه التهديفي العالي، وقدم مع الفريق مستويات قوية، جعلته محط اهتمام عدد من الأندية في المنطقة.

وشارك بركاوي في عدد من التجمعات مع المنتخب المغربي، خصوصاً على مستوى المنتخب المحلي، ويتميّز بأسلوب لعب هجومي، يعتمد على التحركات الذكية داخل منطقة الجزاء، والتمركز المثالي.

ويُعرف عن كريم بركاوي انضباطه داخل الملعب وخارجه، ما جعله يحظى باحترام الجماهير والمدربين، ويُعد نموذجاً للاعب المحترف في سلوكه وأدائه.