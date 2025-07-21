الحسين إربد والوحدات يفتتحان الموسم بمواجهة «سوبر»

تتجدد المواجهة بين الحسين إربد، حامل اللقب، والوحدات، على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني بعمان، في ذهاب الكأس السوبر الأردنية لكرة القدم إيذاناً بافتتاح الموسم الجديد، على أن يحتضن ملعب الحسن بمدينة إربد لقاء الإياب، الجمعة المقبلة.

ويخوض الحسين مباراة كأس السوبر بصفته بطلاً للدوري في الموسم الماضي، والوحدات بصفته بطلاً للكأس.

ويسعى الحسين للمحافظة على اللقب الذي توج به، الموسم الماضي، على حساب الوحدات، مستفيداً من فوزه عليه 3-1 ذهاباً، فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.