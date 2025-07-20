كوليبالي يُفضِّل الجزيرة على ساوثهامبتون ولوس أنجلوس

ذكرت تقرير إعلامي أن اللاعب مامادو كوليبالي رفض الرحيل عن نادي الجزيرة، رغم تلقيه عرضين مغريين، لافتاً إلى أنه جدد عقده مع «فخر أبوظبي» لثلاث سنوات إضافية.

وقال البلجيكي ساشا تافوليري، الإعلامي في شبكة «سكاي» البريطانية، على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن كوليبالي رفض عرضين من ساوثهامبتون الإنجليزي ولوس أنجلوس الأميركي.

وأضاف: «كوليبالي أصبح من أعلى اللاعبين الشباب أجراً في دوري أدنوك للمحترفين، إذ تم الاتفاق مع نادي الجزيرة عن طريق وكيل أعمال اللاعبين ميتش باكفوفينس».

ويُعد مامادو كوليبالي من أبرز المواهب في صفوف نادي الجزيرة، حيث أثبت اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، جدارته داخل التشكيلة الأساسية منذ انضمامه إلى الفريق الأول عام 2021.

ويشغل كوليبالي مركز الوسط الدفاعي، ويتميّز بقدرته على قطع الكرات وبناء الهجمات من العمق، إلى جانب تمريراته الدقيقة، ودوره الحيوي في التوازن بين الدفاع والهجوم.

وخاض كوليبالي أكثر من 80 مباراة رسمية بقميص «فخر أبوظبي»، سجل خلالها أربعة أهداف، وقدّم نحو سبع تمريرات حاسمة، ويمتاز بمعدل تمريرات مفتاحية مرتفع، فضلاً عن قراءة جيدة للعب، ومساهمات واضحة في افتكاك الكرة وبناء الهجمات.

وفي أبريل 2023، جدد اللاعب عقده مع الجزيرة حتى 2027، في ظل رؤية فنية تعتمد عليه كمحور أساسي في مشروع الفريق المستقبلي.

وواصل كوليبالي تقديم عروض قوية في دوري أدنوك للمحترفين، حيث شارك في 25 مباراة خلال موسم 2024-2025، سجل خلالها هدفين، وصنع أربعة أهداف، مؤكداً حضوره المتطور، ومكانته في منظومة الفريق.

وبفضل تطوره المستمر، وتعدد أدواره التكتيكية، يُنظر إلى مامادو كوليبالي كأحد أهم لاعبي الجيل الجديد في نادي الجزيرة، كما أنه مرشح للانضمام إلى المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.