«أبيض السلة» يخسر أمام «الصين تايبيه»

تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة، لهزيمة جديدة في بطولة «وليام جونز» الدولية، بالخسارة أمام أصحاب الضيافة منتخب «الصين تايبيه ب» بفارق 22 نقطة وبنتيجة (66-88)، في المباراة التي جمعتهما، أمس، لحساب الجولة السابعة قبل الختامية.

وكانت أفضلية «الصين تايبيه ب» واضحة طوال مراحل المباراة، خصوصاً على صعيد الرميات الثلاثية التي صنعت الفارق لصالحه، وتحقيقه نسب نجاح عن هذه الرميات بلغت 36.4%، إلى جانب تفوقه على صعيد عامل الطول الذي أسهم في نجاحه في التقاط الكرات المرتدة عن السلة في 39 مناسبة، مقارنة بـ34 التقاطاً ناجحاً للاعبي الإمارات.