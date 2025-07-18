الأهلي المصري يستبعد أبوعلي من معسكر تونس

قرر المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري، محمد يوسف، عقب التشاور مع المدير الفني للفريق، خوسيه ريبييرو، استبعاد مهاجم الفريق، الفلسطيني وسام أبوعلي، من بعثة الفريق المتجهة إلى تونس اليوم لإقامة معسكر إعدادي، خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وقال يوسف في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي، أمس، إن هذا القرار جاء نظراً إلى عدم إجراء اللاعب القياسات البدنية والفحوص الطبية في المواعيد المحددة، فضلاً عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية من دون إذن.

ويحاول وسام أبوعلي الضغط على مسؤولي الأهلي لقبول عرض كولومبوس كرو الأميركي، لشرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.