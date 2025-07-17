الجزيرة يستغني عن خدمات خلفان مبارك

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن إنهاء عقد اللاعب، خلفان مبارك، بالتراضي، وتوجهت عبر حسابها الرسمي في «إكس» بالشكر إلى اللاعب الدولي.

وقالت الشركة، أمس: «يعلن نادي الجزيرة عن إنهاء التعاقد مع لاعب الفريق الأول، خلفان مبارك، بالتراضي بين الطرفين»، مضيفاً: «يعبّر النادي عن شكره وامتنانه لخلفان تجاه ما قدمه مع الفريق خلال السنوات الماضية، ويتمنى له كل التوفيق».

يذكر أن خلفان مبارك لعب مع «فخر أبوظبي» منذ 2013، حيث حقق مع الفريق خمسة ألقاب هي: دوري المحترفين (مرتان)، وبطولات كأس رئيس الدولة، وكأس المحترفين، وكأس السوبر، مرة واحدة لكل بطولة، بينما حصل على لقب أفضل لاعب شاب في موسم 2016-2017، وأفضل لاعب إماراتي في موسم 2018-2019.

من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام فرنسية أن نادي الجزيرة اقترب من التعاقد مع اللاعب الكاميروني، جان شارل كاستيليتو، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «فووت ميركاتو» أن نادي نانت وافق على بيع عقد المدافع الدولي إلى «فخر أبوظبي»، بعدما توصلا إلى اتفاق بشأن تفاصيل إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن الجزيرة واجه منافسة قوية من الوكرة القطري.

ويعد كاستيليتو من أبرز اللاعبين في خط الدفاع للمنتخب الكاميروني ونادي نانت الفرنسي، حيث يبلغ من العمر 30 عاماً، وولد في مدينة كليمون فيران الفرنسية، ويملك أصولاً كاميرونية من جهة والده، ما أهّله لتمثيل «الأسود» على المستوى الدولي.

وبدأ كاستيليتو مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي أوكسير قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول عام 2013، ليلعب لاحقاً لأندية عدة، أبرزها ريد ستار، وموسكرون، وسيدان، قبل أن يحط الرحال في نانت عام 2020، حيث أثبت نفسه كركيزة أساسية في الخط الخلفي للفريق بفضل قوته البدنية، وتمركزه الذكي، وقدرته على قراءة اللعب.

وعلى الصعيد الدولي، شارك كاستيليتو مع منتخب الكاميرون في بطولات عدة، منها كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أُقيمت على أرض بلاده، وظهر فيها بمستويات لافتة، بالإضافة إلى مشاركته في نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، حيث أحرز أول أهداف الفريق في المونديال أمام صربيا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3.

ويمتاز كاستيليتو بصلابته الدفاعية وقيادته الخط الخلفي، إلى جانب إسهاماته الهجومية في الكرات الثابتة، وهو ما يجعله لاعباً متكاملاً ومؤثراً سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.