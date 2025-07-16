رسمياً.. البرتغالي جيسوس مدرباً للنصر السعودي

أعلنت إدارة شركة النصر، ثالث الدوري السعودي لكرة القدم، تعاقدها مع المدرب البرتغالي، جورجي جيسوس، لمدة موسم واحد خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي.

وكتب النصر على حسابه في منصة «إكس»: «جورجي جيسوس مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد»، مضيفاً: «تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي».

وقال جيسوس على حسابه في «إنستغرام»: «لا نلعب فقط من أجل الفوز، نحن نلعب من أجل صنع التاريخ، دعونا نجعل ذلك يحدث.. فصل جديد»، وجاء التعاقد مع جيسوس (70 عاماً) بعد شهرين ونصف الشهر من إقالته من منصبه مدرباً للجار الهلال، بسبب سوء النتائج.