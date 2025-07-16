عجمان.. مشروع «الهدوء الذكي» في دوري المحترفين

يستعد نادي عجمان لدخول الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم 2025-2026، بطموحات متجددة، لكنه يراهن على ورقتَي الاستقرار والهدوء باعتبارهما العنوان الأبرز لمشروعه الفني والإداري.

وأبقى نادي عجمان على الجهاز الفني، بقيادة غوران توفيجيديتش، الذي قدم مستويات مميزة مع الفريق خلال المواسم الماضية، ونجح في ترسيخ هوية فنية واضحة تعتمد على الانضباط الدفاعي والسرعة في التحول الهجومي.

ولم يكن قرار إدارة عجمان بالإبقاء على المدرب الصربي مجرد قرار إداري يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار فحسب، بل هو قرار ذكي نابع من الثقة بأن الرجل يعرف مفاتيح الفريق، ويملك من الخبرة ما يكفي لقيادته في موسم يبدو أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

وقد أظهرت الإحصاءات تحسّناً تدريجياً في معدلات الاستحواذ، وتنظيم الخط الخلفي، وهو ما اعتبرته الإدارة مؤشراً إيجابياً لمواصلة العمل دون هزات تدريبية.

الحفاظ على المنظومة

وإدارياً، لم يشهد النادي أي تغييرات كبيرة، بل حافظ على منظومته بقيادة رئيس مجلس الإدارة، خليفة الجرمن، الذي يشرف بشكل مباشر على سياسة الاستقرار، إلى جانب الدعم الفني والإداري المتكامل من جانب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس النادي، الهادف إلى أن التفاهم الكبير بين الإدارة والجهاز الفني يُعد ركيزة أساسية للمضي قدماً نحو مزاحمة الكبار.

وأخيراً تم تمديد عمل مجلس الإدارة ثلاثة مواسم، بقرار من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وتسلّم خليفة الجرمن، الذي يُعد واحداً من أقدم العاملين في هذا المجال بدوري المحترفين، دفة قيادة النادي مطلع موسم 2010-2011، حينما هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، بعد موسمين قضاهما في «المحترفين»، حيث كان يشغل في تلك الأثناء منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وسجلت الإدارة الحالية أكبر إنجاز لها عندما تُوج الفريق بلقب كأس المحترفين موسم 2013-2014 على حساب الجزيرة، في المباراة النهائية التي انتهت 2-1.

سوق انتقالات هادئة

ورغم محدودية الإنفاق مقارنة بالأندية الكبيرة، فإن عجمان تعامل مع سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعقلانية، فركّز على سد الثغرات دون المساس بهيكل الفريق، بالتعاقد مع صانع الألعاب البوسني دينو هوتيتش، والمدافعين الدولي المقدوني جوكو زايكوف، والبرازيلي يوري ماتيس، ليكملوا قائمة الأجانب الخمسة إلى جانب الثنائي، المغربي وليد أزارو، والجامايكي جونيور فليمينغس، في إطار اقتناع الإدارة بأن المحترفين هم الركيزة الأساسية في صناعة الفارق لأي فريق في الدوري.

واستهدف «البرتقالي» على صعيد التعاقدات المحلية، عودة ظهيره الأيسر، سالم سليمان بعد موسم قضاه في صفوف العروبة، إلى جانب تجديد إعارة عبدالله موسى لاعب النصر الذي يشغل المركز نفسه.

محمد حسين: عجمان اختار أن يكون مختلفاً

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان، محمد حسين، إن رهان عجمان في كل موسم بالدوري يكون محسوباً على الاستقرار والثقة بمن يعرفون خبايا النادي، وظروفه الاقتصادية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «اختار عجمان أن يكون مختلفاً، لا وعود فضفاضة، ولا تعاقدات صاخبة، فالإدارة تختار دائماً طريق الثبات، والهدوء والتخطيط المتدرج، لتحقيق الأهداف المرسومة لكل موسم وفق الظروف المتاحة».

وأشار: «أهدافنا واضحة في الموسم الجديد، إذ سنعمل على وجود الفريق في مكان متقدم بجدول الدوري، فنحن على قناعة بأن المنافسة على اللقب بحاجة إلى ميزانية ضخمة وجودة لاعبين عالية المستوى، لهذا نعمل على المنافسة على لقبي كأس رئيس الدولة وكأس المحترفين، والنادي لديه خبرات عالية في التعامل مع هاتين البطولتين تحديداً».