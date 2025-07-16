الجواد «كاسابويبلو» يطلب لقب «غران بري دو فيشي» الفرنسي

يطلب الجواد «كاسابويبلو»، بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب أندريه فابر، انتصاره الأول في سباقات الفئة الثالثة «جروب 3»، حين ينشد لقب سباق «غران بري دو فيشي» لمسافة 2000 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «فيشي» الفرنسي.

جواد الأربع سنوات سبق له، في أكتوبر 2024، الحلول بالمركز الثالث في سباق «بري غريفولي» للفئة الثالثة، قبل أن يستهل موسمه الحالي، بعرضين قويين على المضامير الفرنسية، حين خسر، في مارس الماضي، بفارق «الرأس» أمام الجواد «والي» على مضمار «ليون- لاسو»، فيما حل وصيفاً، في أبريل الماضي، في سباق لفئة القوائم على مضمار «ليون».

وينطلق «كاسابويبلو» من البوابة الخامسة، ويواجه نخبة من جياد المسافات المتوسطة، يتقدمها الجواد الفرنسي «وودتشوك» الطامح لانتصاره الثاني هذا الموسم.