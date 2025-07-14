رامون ميريز يسافر مع الجزيرة إلى معسكر ماربيا

أعلن نادي الجزيرة عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد في مدينة ماربيا الإسبانية، إذ شهدت القائمة انضمام المهاجم الأرجنتيني، رامون ميريز، رغم ارتباط اسمه بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكانت وسائل إعلام كرواتية أكدت رغبة ميريز في الانتقال إلى نادي دينامو زغرب، بينما علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، طلب انضمامه إلى صفوف نادي الشارقة.

وذكر نادي الجزيرة، على حسابه الرسمي أنه تم اختيار 31 لاعباً للسفر مع الفريق إلى إسبانيا لخوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم المقبل، حيث ضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من علي خصيف، ستويان ليكوفيتش، عبد الله الحمادي، محمد ثيام.

وفي الدفاع: خليفة الحمادي، محمد ربيع، ريتشارد أوكونور، إلياس الكربي، رافيل تايجر، حمدان العامري، يوسف المرزوقي، مبارك بني زامة، زايد خميس، بابا جاساما، جان فيلكس ميندي، كوفي كويان.

وفي الوسط: مامادو كويليالي، عبدالله رمضان، محمد النني، نيكولا فوكيتش، محمد الوافي، نبيل فقير، جاي دي جوسيز، ليث جوزار.

وأخيراً في الهجوم: برونو كونيسيساو، فينيسيوس ميلو، علي المعمري، عمر تراوري، رامون ميريز، ياسر زاهي، أبولينيز بوجما.

ويواصل المدرب المغربي، الحسين عموتة، قيادة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الجزيرة، حيث كان قد تم تعيينه في الموسم الماضي عقب النتائج الجيدة التي حققها مع منتخب الأردن، وقيادته «النشامى» للتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا.

ويعد «فخر أبوظبي» الفريق الوحيد الذي لم يتعاقد مع أي لاعب جديد، حتى الآن، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.