عجمان يُجري تعديلاً على برنامج اللقاءات الودية في معسكر صربيا

يغادر فريق عجمان الأول لكرة القدم، اليوم، إلى صربيا لإقامة معسكره الخارجي استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2025-2026، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتكثيف التحضيرات تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران.

ويستمر المعسكر حتى مطلع أغسطس المقبل، ويتخلله برنامج مكثف يتضمن تدريبات يومية ومباريات ودية مع أندية أوروبية مختارة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى اختبار العناصر الأساسية والوجوه الجديدة، وتعزيز الانسجام قبل العودة إلى المنافسات المحلية.

وقرر الجهاز الفني إجراء تعديلات على برنامج المعسكر الخارجي، إذ تقرر أن يخوض الفريق ست مباريات ودية بدلاً من خمس، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بني ياس، على خوض مباراة ودية خلال معسكر صربيا.

وكشف مدير فريق عجمان، محمد حسين، أن الإدارة - بالتنسيق مع المدرب غوران - قررت التوجه نحو التعاقد مع صفقات جديدة من اللاعبين الأجانب والمقيمين الذين سيظهرون للمرة الأولى في الدوري الإماراتي، في خطوة تعكس توجهاً فنياً جديداً مغايراً للنهج المعتاد سابقاً، حيث كان النادي يعتمد على لاعبين سبق لهم خوض تجارب داخل دوري المحترفين.

وأضاف حسين لـ«الإمارات اليوم»: «هذا التغيير يعود إلى سببين رئيسين: الأول غياب العناصر الأجنبية المتاحة محلياً والقادرة على تقديم الإضافة الفنية المرجوّة ورفع جودة الأداء، والثاني أن بعض الصفقات المطروحة سواء من داخل الدوري الإماراتي أو من الدوريات المجاورة، كانت مبالغاً فيها مالياً، في ظل التزام النادي بميزانية محددة لا يرغب في تجاوزها».

وأشار إلى أن المعسكر سيشهد تجربة عدد من اللاعبين الجدد، تمهيداً للاستقرار على القائمة النهائية، موضحاً أن الجهاز الفني سيستغل المباريات الودية التي تُجرى في صربيا لتقييم الأداء الجماعي والفردي، وتجهيز التشكيلة الأساسية بأفضل صورة ممكنة.

وحول ما إذا كان عجمان قد اكتفى بالصفقات الأربع التي أبرمها خلال هذا الصيف أم أن هناك المزيد، أوضح مدير فريق عجمان: «مازال لدى النادي اتجاه لضم صفقتين أو ثلاث».

وتعاقد عجمان خلال الأيام الماضية مع صانع الألعاب البوسني، دينو هوتيتش، والمدافعين: المقدوني جوكو زايكوف، والبرازيلي يوري ماتيس.