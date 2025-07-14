شباب الأهلي يغادر إلى النمسا لبدء المعسكر الخارجي

غادرت أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي متوجهة إلى النمسا، لإقامة المعسكر الخارجي التحضيري استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي 2025–2026، وذلك وفق البرنامج الفني والإداري المعتمد من الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا.

ويستمر المعسكر حتى الثالث من أغسطس المقبل، يتخلله خوض أربع مباريات ودية أيام 17 و23 و27 يوليو الجاري، والثاني من أغسطس المقبل، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل ضربة بداية الموسم الجديد.

وكان «فرسان دبي» قد استهلوا تحضيراتهم للموسم بمرحلة أولى، انطلقت في السابع من يوليو الجاري في دبي، وشملت التجمع الداخلي، وإجراء الفحوص الطبية للاعبين على مدار يومين، قبل التوجه إلى النمسا لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد.