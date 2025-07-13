عودة بيولي إلى فيورنتينا الإيطالي

عاد المدرب ستيفانو بيولي إلى فيورنتينا قادماً من نادي النصر السعودي، بحسب ما أعلن النادي التوسكاني المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس.

وقال فيورنتينا في بيان له، إنه «تم تعيين ستيفانو بيولي مدرباً جديداً للفريق الأول».

وأفاد البيان: «وقّع بيولي الذي يعود إلى فلورنسا بعد أن ارتدى القميص الأرجواني كلاعب بين عامي 1989 و1995،وبعد أن درّب النادي من عام 2017 حتى 2019، عقداً يربطه بفيورنتينا حتى 30 يونيو 2028».

ويخلف بيولي (59 عاماً) مواطنه رافاييل بالادينو الذي استقال بشكل مفاجئ في يونيو، بعد أسابيع فقط من تمديد عقده حتى عام 2027.