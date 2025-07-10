منصور بوعصيبة يحتفظ بمنصبه رئيساً لاتحاد الدرّاجات

علمت «الإمارات اليوم» أنه سيتم إعلان منصور بوعصيبة رئيساً لاتحاد الدرّاجات لدورة جديدة تمتد من 2025 إلى 2028، وذلك خلال الجمعية العمومية، المقرر انعقادها الساعة 11 من صباح السبت المقبل، بقاعة نادي الشطرنج في دبي.

وكانت لجنة الانتخابات باتحاد الدرّاجات اعتمدت، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي، وعضوية أحمد السويدي وزايد العولقي، وحضور مقرر اللجنة، محمد سعد، القائمة النهائية للمرشحين للدورة الانتخابية الجديدة.

وشهدت القائمة النهائية مرشحاً واحداً لمنصب الرئيس، وهو مرشح نادي شباب الأهلي رئيس اتحاد الدرّاجات الحالي، منصور بوعصيبة من دون أن يترشح منافس آخر، ما يعني أنه سيحتفظ بمنصبه للفترة الانتخابية الجديدة.

وشهدت القائمة وجود مرشحة واحدة عن المقعد النسائي، هي خلود جمعة راشد الظاهري عن نادي أبوظبي، وضمت قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة كلاً من الدكتور ياسر عمر الدوخي ممثل نادي الشارقة، ويوسف محمد ميرزا الحمادي عن نادي أبوظبي، ومبارك محمد أحمد بوعصيبة آل علي عن نادي العربي، وحمد محمد إبراهيم كاسيين مرشح نادي الرمس، إلى جانب عمر محمد أحمد النقبي من نادي خورفكان، ويحيى مطر راشد المهيري من نادي النصر.