بعد «فضيحة كومو».. تعرف إلى المدرب الجديد المرشح لتدريب مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة «ذا تيلغراف» البريطانية أن الألماني يوليان ناغلسمان يُعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب مانشستر يونايتد، حال قررت إدارة النادي إقالة المدرب مايكل كاريك، عقب الخسارة الثقيلة أمام كومو بنتيجة 1-4 في دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن ناغلسمان، المدرب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ، منفتح على الاستماع إلى عرض من النادي الإنجليزي، ويطمح إلى خوض تجربة في الدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أن علاقة ناغلسمان بمدير التعاقدات في مانشستر يونايتد كريستوفر فيفيل بعد عملهما معا في لايبزيغ قد تعزز حظوظه، رغم أن النادي لم يؤكد تقديم عرض رسمي له.

ويواجه كاريك ضغوطا متزايدة قبل مواجهة بورنموث الأحد المقبل، فيما يدرس النادي خيارات بديلة، من بينها مدرب برايتون فابيان هورتزلر والمدير الفني السابق لنيوكاسل يونايتد إيدي هاو.