يوفنتوس مهتم بضمّ سانشو للتخلص من فلاهوفيتش

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى ضم الجناح الدولي الإنجليزي، جايدون سانشو، من مانشستر يونايتد، الذي توصل إلى اتفاق مبدئي مع عملاق تورينو بخصوص قيمة الصفقة.

وأفادت صحيفة «إل كورييري ديلو سبورت» بأن سانشو يطالب براتب سنوي قدره ثمانية ملايين يورو، لكن يوفنتوس غير مستعد للذهاب إلى أبعد من ستة ملايين يورو.

وتتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن رغبة يوفنتوس في التخلص من عبء العام الأخير من عقد مهاجمه الصربي، دوشان فلاهوفيتش، (12 مليون يورو).