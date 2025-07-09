البرازيلي ريناتو خامس صفقات الوصل

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب البرازيلي ريناتو جونيور ليصبح خامس صفقات "الإمبراطور" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنها أكملت إجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، مبينة: "رحبوا معنا بلاعبنا الجديد ريناتو جونيور، نتمنى لك التوفيق مع "الإمبراطور".

ونشرت مقطع فيديو للاعب البرازيلي معلقة: "من بلاد السيليساو إلى أرض زعبيل"، وتحدث ريناتو خلال المقطع قائلاً: "أهلا بجماهير الوصل، أنا ريناتو جونيور، سعيد بارتداء قميص نادي الوصل، وأتطلع لرؤيتكم في الملعب".

وانتقل اللاعب الذي يلعب في خط الهجوم إلى الوصل قادماً من نادي فيبورغ الدنماركي، حيث سيتم قيده في فئة المقيمين.

من جهته أصدر نادي فيبورغ بياناً على موقعه الرسمي أعلن خلاله بيع ريناتو جونيور إلى الوصل، من دون الكشف عن القيمة المالية الصفقة.

وأوضح في بيان رسمي: "انضم البرازيلي، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى نادي فيبورغ في يناير 2023 قادمًا من أغوا سانتا في وطنه، وشارك في 70 مباراة بالقميص الأخضر، مسجلًا سبعة أهداف ومقدمًا سبع تمريرات حاسمة".

ونقلت تصريحات للاعب البرازيلي قال فيها: "أتوجه بالشكر إلى نادي فيبورغ على دعمه لي، لقد كانت فترة رائعة بالنسبة لي في فيبورغ، وأنا سعيد بانتقالي إليه بعد انتقالي من البرازيل، وأشعر أنني تطورت بشكل جيد وأصبحت لاعبًا وشخصًا أقوى، ولقد تعلمت الكثير هنا، وأود أن أشكر كل من ساعدني في فيبورغ خلال فترة وجودي مع الفريق".

وتابع: "كان الأمر صعبًا أحيانًا خارج الملعب، فالأمور تختلف في الدنمارك، لكنني تعلمتُ الاعتماد على نفسي وتعلمتُ اللغة الإنجليزية، وهو ما سيفيدني بالتأكيد في المستقبل، ولقد عززت تجربتي في فيبورغ قوتي، وسأظل ممتنًا دائمًا لحصولي على هذه الفرصة، التي تفتح لي الآن أيضًا فرصة جيدة في دبي".

وأكمل: "أود أيضًا أن أشكر الجماهير على دعمهم الكبير، ستظلون دائمًا في قلبي، وأتمنى للفريق التوفيق في المرحلة المقبلة".

في المقابل أشاد المدير الرياضي لنادي فيبورغ مادس أغسين باللاعب البرازيلي، وقال: "كنا سعداء للغاية بريناتو، الذي قدم أداءً جيدًا هنا، وكنا نتمنى استمراره في فيبورغ. كنا في مفاوضات لتمديد العقد، ولكن عندما تبيّن أن ذلك غير ممكن، بحثنا معًا خيارات الانتقال، ولذلك توصلنا الآن إلى اتفاق مع الوصل".

واختتم: "نحن فخورون بالتطور الذي حققه ريناتو في بيئتنا، والذي أثمر عن انتقالٍ ناجح، والذي من المتوقع أن يكون أفضل على المدى البعيد، نتمنى له كل التوفيق في المستقبل، ونشكره على جهوده في نادي فيبورغ".

وتراهن شركة الكرة الوصلاوية على اللاعبين المقيمين في الموسم المقبل، بعدما كانت إحدى نقاط الضعف في الفريق خلال الموسم الماضي، حيث يعد المالي سياكا سيديبي هو الأبرز في الفريق، بينما لم تشهد قائمة "الأصفر" من اللاعبين المقيمين استفادة الفريق من إمكاناتهم، لتقرر الشركة إجراء تعديلات جذرية في القائمة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد "الفهود" حتى الآن مع أربعة لاعبين مقيمين، هم البرازيلي هوغو نيتو، والبرتغالي بيدرو مالهيرو والكولومبي برايان بالاسيوس، قبل أن تعلن ضم البرازيلي ريناتو جونيور.

في المقابل يضم "الإمبراطور" حالياً لاعبين أجنبين فقط، هما المغربي سفيان بوفتيني الذي أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تمديد عقده موسماً إضافياً، بينما تعاقدت مع البيروفي ريناتو تابيا، وكانت الشركة قد حسمت مصير المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بتعاقدها مع البرتغالي لويس كاسترو.

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كلام صورة:

البرازيلي ريناتو جونيور رابع صفقة يتعاقد مع الوصل في فئة اللاعبين المقيمين. من المصدر